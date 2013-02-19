Авиатранспорт Украины в январе сократил перевозку пассажиров на 17%

Перевозки грузов авиационным транспортом Украины в январе 2013 года сократились на 6,7% по сравнению с январем 2012 года — до 10 тыс. тонн.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины, грузооборот авиационного транспорта в январе 2013 года сократился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 29 млн т/км.

Также Госстат сообщает, что авиационные пассажирские перевозки в январе 2013 года сократились на 17,1% – до 0,4 млн пассажиров. Пассажирооборот авиатранспорта сократился на 24,7% – до 0,736 млрд пасс./км.

Справка УНИАН. Перевозки грузов авиационным транспортом Украины по итогам 2012 года выросли на 24,7% по сравнению с 2011 годом – до 0,1 млн тонн. Авиационные пассажирские перевозки в 2012 году выросли на 8% – до 8,1 млн пассажиров.

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