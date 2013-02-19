«Киевавтодор» определил перечень улиц для первоочередного ремонта

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» определила основной перечень улиц Киева, где в 2013 году будет произведен ремонт дорог в первую очередь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула, в 2013 году «Киевавтодор» проведет ремонт улиц Заболотного, Бориспольской, Саперно-Слободской, проспекта Ватутина, Броварского проспекта, Богатырской, улиц Верхний и Нижний Валы, Кольцевой дороги, Минской, проспекта Палладина, Венецианского моста.

Кроме того, будет упорядочена дождевая канализации на улице Обороны, проведен ремонт тротуаров на мосту Патона и мосту, ведущему на Жуков остров.

Согласно сообщению, в настоящее время местные власти других годов прорабатывают детальные планы ремонта дорог.

Как сообщал УНИАН, коммунальная корпорация «Киевавтодор» в 2012 году отремонтировала 124,7 тыс. кв. м дорожного покрытия, что составляет 8,9% от необходимого объёма.

При этом капитальный ремонт дорог в 2012 году был выполнен на 2,3% необходимого объема (35,1 тыс. кв. м), а текущий ремонт осуществлен на 6,6% (89,6 тыс. кв. м).

В декабре 2012 года прокуратура Киева начала досудебное расследование уголовного производства в отношении должностных лиц коммунальной корпорации «Киевавтодор», виновных в некачественной дорожной разметке на столичных дорогах.

По данным «Киевавтодора», на балансе корпорации находится 1630 км путей общей площадью покрытия проезжей части 26,2 млн кв. м.

В Украине на реконструкцию и строительство дорог к Евро-2012 потрачено около 2 млрд долларов.