Предприятия транспорта в январе сохранили пассажироперевозки на уровне 531,2 млн человек

Предприятия транспорта Украины в январе 2013 года перевезли 531,2 млн пассажиров – на 0,2% меньше, чем в январе 2012 года.

Как сообщает Государственная служба статистики, пассажирооборот транспорта в январе 2013 года составил почти 9,012 млрд пасс./км — на 4,4% меньше уровня января 2012 года.

Перевозка пассажиров на железнодорожном транспорте с учетом перевозок городской электричкой в январе 2013 года составила 32,3 млн пассажиров — на 1% меньше, чем в январе 2012 года. Пассажирооборот железнодорожного транспорта в январе 2013 года составил 2,987 млрд пасс./км – на 2,2% меньше, чем годом ранее.

Отправка пассажиров на Приднепровской железной дороге (ПЖД) увеличилась на 1,1%, на Донецкой железной дороге (ДЖД) – на 0,3%.

В то же время отправка пассажиров на Южной (ЮЖД) и Одесской (ОЖД) железных дорогах сократилась на 0,5%, на Львовской железной дороге (ЛЖД) – на 0,1%, на Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) – на 3,3%.

Автотранспортные предприятия в январе увеличили перевозку пассажиров на 1% - до 277,1 млн пассажиров. Перевозки пассажиров автотранспортом частных лиц-предпринимателей сократились на 4,4%.

Пассажирооборот автотранспорта в январе 2013 года сократился на 2,2% по сравнению с январем 2012 года — до 3,912 млрд пасс./км.

Авиационные предприятия Украины в январе 2013 года перевезли 0,4 млн пассажиров – на 17,1% меньше, чем годом ранее. Пассажирооборот авиатранспорта в январе сократился на 24,7% - до 0,736 млрд пасс./км.

Предприятия водного транспорта про итогам 2012 года увеличили перевозки пассажиров на 8,8% – до 0,4 млн пассажиров, пассажирооборот водного транспорта вырос на 2,1% - до 1,4 млн пасс./км.

Перевозки пассажиров городским электротранспортом в январе 2013 года составили 220,9 млн пассажиров — на 1,4% меньше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. Предприятия транспорта Украины в 2012 году сократили пассажирские перевозки на 2,4% – до 6,812 млрд человек. Пассажирооборот транспорта в 2012 году составил почти 132,48 млрд пасс./км — на 1,2% меньше уровня 2011 года.