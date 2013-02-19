Центрами профобразования ЮЖД в 2012 году подготовлено и переподготовлено 924 работника

Харьковским центром профессионального образования и Лубенским центром профессионального образования Южной железной дороги в 2012 году было подготовлено и переподготовлено 924 работника отрасли, повышение квалификации прошли 538 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ЮЖД.

По их данным, все работники железной дороги, прошедшие профессиональное обучение в центрах профессионального образования - сейчас работают в железнодорожной отрасли. Согласно действующему законодательству подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников для нужд отрасли проводится за счет предприятия с предоставлением соответствующих социальных гарантий, установленных законодательством, во время обучения.

В 2013 году запланировано, что в Лубенском центре профессионального образования Южной железной дороги пройдут подготовку и переподготовку, повысят квалификацию 536 человек, в Харьковском центре профессионального образования - 523 человека.

«Деятельность центров Южной железной направлена, в первую очередь, на эффективную организацию учебного процесса, подготовку рабочих кадров, квалификация которых соответствует высоким запросам современного уровня развития производства, техники технологий железнодорожного транспорта. К тому же система профессионального развития работников не только помогает в росте, но и позволяет сохранить кадры», - сказано в сообщении пресс-службы.

Справка УНИАН. Лубенская техническая школа организована в 1944 году. В 2009 году переименована в Лубенский центр профессионального образования. В настоящее время Центр проводит переподготовку и повышение квалификации рабочих по 24 специальностям. С 1944 года по настоящее время провел подготовку более 25 тыс. рабочих, повысил квалификацию более 7 тысяч человек.

Харьковская техническая школа основана в 1934 году. В 2009 году переименована в Харьковский центр профессионального образования. За почти 80 лет своей деятельности Харьковский центр профессионального образования расширил спектр подготовки рабочих профессий с 5 до 19 наименований, по которым было проведено обучение более 50 тысяч железнодорожников.