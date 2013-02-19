Железные дороги Украины в январе сократили перевозку грузов на 3%

Железные дороги Украины в январе 2013 года сократили перевозку грузов на 2,9% по сравнению с январем 2012 года — до 33,6 млн тонн, в том числе отправка грузов сократилась на 2,9%.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины, грузооборот железнодорожного транспорта в январе сократился на 11,7% — до 16,377 млрд т/км.

Отправка грузов увеличилась на Южной железной дороге (ЮЖД) — на 5,5% и Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) — на 14,1%, на Львовской железной дороге (ЛЖД) — на 8,7%, на Одесской железной дороге (ОЖД) — на 4,3%.

Отправка грузов снизилась на Приднепровской железной дороге (ПЖД) — на 1,2%, на Донецкой железной дороге (ДЖД) — на 11%.

По итогам января отправка лесных грузов увеличилась на 41,3%, лома черных металлов — на 26,7%, зерна и продуктов помола — на 11,7%, железной и марганцевой руды — на 1,2%, кокса — на 0,5%.

Отправка черных металлов сократилась на 1,6%, химических и минеральных удобрений — на 4,1%, каменного угля — на 4,7%, строительных материалов — на 5,2%, цемента — на 26,9%, нефти и нефтепродуктов — на 47,5%.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в 2012 году сократили перевозки грузов на 2,5% по сравнению с 2011 годом – до 457,5 млн тонн.

Железные дороги Украины в 2011 году увеличили перевозку грузов на 8,2% по сравнению 2010 годом – до 468,1 млн тонн, в том числе отправка грузов возросла на 8,6%.