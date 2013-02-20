У побережья Нигерии пиратами захвачены в плен трое украинцев, россиянин и два гражданина Индии

Трое украинцев, россиянин и два гражданина Индии захвачены пиратами, атаковавшими судно Armadah Tuah у побережья Нигерии.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Рейтер». Накануне Международное морское бюро (ММБ) сообщило о том, что 17 февраля примерно в 80 км от нигерийского побережья пираты напали на судно Armadah Tuah.

Интернет-издание Maritame Executive отмечает, что в ходе нападения на эксплуатируемое нигерийской компанией-оператором Armada Century Ltd. вспомогательное судно Armadah Tuah, ходившее под флагом Малайзии, пираты захватили только находившихся на борту иностранцев. Нигерийцы, входившие в состав экипажа, впоследствии перегнали оставленное морскими разбойниками судно к берегу.

Официальных заявлений силовых структур Нигерии по инциденту с судном Armadah Tuah пока не поступало.

В последнее время эксперты отмечают рост активности пиратов у побережья Нигерии. За последние 10 дней в данном районе атакам боевиков подверглись еще как минимум четыре судна.