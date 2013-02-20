После Facebook и Twitter хакеры "занялись" Apple. Волна атак идет из Восточной Европы

Корпорация Apple подверглась кибератаке теми же хакерами, которые несколько дней назад пытались взломать соцсеть Facebook, передает Газета.RU со ссылкой на Los Angeles Times.

Apple сообщает, что компьютеры нескольких сотрудников были атакованы хакерами, но «нет никаких доказательств, что какие-либо данные были украдены».

Компьютеры сотрудников Facebook были атакованы 16 февраля. Тогда же соцсеть сообщила, что подобной атаке подверглись и другие компании. В начале февраля сеть микроблогов Twitter также сообщила, что подверглась атаке хакеров, в результате которой были украдены данные 250 тысяч пользователей.

Изначально источники Reuters предполагали, что за кибератаками стоят китайские власти. Сейчас Bloomberg сообщает, что волна хакерских атак идет из Восточной Европы. По словам источников агентства, помимо Facebook, Twitter и Apple, хакерским атакам подверглись всего 40 компаний.

Читайте также:

Европол разгромил сеть киберпреступников из Украины, России и Грузии