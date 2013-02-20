Миндоходов хочет возобновить практику упрощенного перехода границы

Министерство доходов и сборов использует опыт Евро-2012 в части либерализации правил прохождения через границу и ускорения процедур пропуска транспортных средств между Украиной и Польшей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на итоги встречи представителей таможенных и пограничных служб Украины и Польши в пункте пропуска «Рава-Руська - Гребенное» Львовской таможни.

Согласно сообщению, участники встречи обговорили проект Декларации о внедрении Системы предварительного уведомления о чрезвычайных ситуациях на украинско-польской границе, а также договорились усовершенствовать свою работу по линии движения «зеленый коридор». «Экспериментальная общая полоса движения «зеленый коридор» оказалось весьма успешной в пункте пропуска «Краковец - Корчевая». Кроме того, здесь же внедрен проект «Fast Way», упрощающий процедуры контроля для пустых транспортных средств», - сказано в сообщении Миндоходов. В нем же указывается, что в пункте пропуска «Рава-Руська - Гребенное» действует электронный обмен информацией о транспортных средства, проходящих через украинско-польскую границу.

Как утверждают в Миндоходов, введение общей полосы движения «зеленый коридор» сокращает время прохождения границы на 40% и одновременно увеличивает пассажиропоток, что определенно способствует развитию туризма. Успехами украинских специалистов, уверяют в Миндоходов, уже заинтересовались таможенные администрации Белоруссии и России. Представители этих ведомств намерены посетить таможенные посты Львовщины с целью обмена опытом.

Как сообщал УНИАН, в дни футбольного турнира Евро-2012 в Украину ежедневно приезжали до 300 тыс. туристов. Причем поток автомобилей, пересекающих украинскую границу, увеличился в среднем на 55-60 тыс. автомобилей в сутки. Кроме того, по инициативе Миссии Европейского Союза по пограничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) совместно Министерством внутренних дел Украины, Государственной пограничной службой Украины и Государственной таможенной службой Украины было издано руководство по безопасности и пересечению границы.