Украинцам на мартовские праздники предлагают 6 дополнительных поездов

Железные дороги Украины назначили на мартовские праздники 6 дополнительных поездов, в том числе 4 поезда в туристические центры Западной Украины.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), дополнительные поезда совершат 12 рейсов и будут курсировать начиная с 6 марта.

В частности, составом Одесской железной дороги (ОЖД) назначен поезд № 210/209 Николаев - Киев, Приднепровская железная дорога (ПЖД) назначила поезд № 282/281 Симферополь - Киев, Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) назначила поезда №207/208 Киев-Ужгород и №217/218 Киев - Ивано-Франковск, Южная железная дорога (ЮЖД) назначила поезд №553/554 Киев-Тернополь, Львовская железная дорога (ЛЖД) назначила поезд №192/191 Львов-Киев.

Как сообщал УНИАН, на новогодние и рождественские праздники в сезон 2012-2013 года дополнительные поезда осуществили 212 рейсов.

Напомним, в сезон новогодних и рождественских перевозок 2011-2012 года железные дороги Украины назначили 190 рейсов дополнительных поездов.

Дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их населенность не превышает 50%.