ПЖД направила на выполнение коллективного договора более 329 млн грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2012 году направила на выполнение коллективного договора за 2012 год 329,3 млн грн.

Как сообщили УНИАН в ПЖД, среднемесячная заработная плата по Приднепровской железной дороге за 2012 выросла на 15% по сравнению с 2011 годом - до 3,76 тыс. грн для работников обычной деятельности и 3,837 тыс. грн в сфере перевозок.

На хозяйственное содержание, капитальный и текущий ремонт детских железных дорог, учреждений культурного, спортивного и оздоровительного назначения в 2012 году было направлено 27,6 млн грн, на мероприятия по охране труда - 53,4 млн грн.

За летний период в 2012 году в ведомственных оздоровительных учреждениях ПЖД отдохнули около 3 тыс. детей и почти 11 тыс. железнодорожников.

По итогам конференции трудового коллектива Приднепровской железной утвержден акт проверки выполнения обязательств коллективного договора за 2012 год, действие самого договора с изменениями и дополнениями продлили на 2013 г.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.