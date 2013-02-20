На развитие Запорожской детской железной дороги выделят 700 тыс. грн

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» (ПЖД) в текущем году планирует выделить на развитие Запорожской детской железной дороги 700 тыс. грн.

Как сообщает ПЖД, в частности, 500 тыс. грн планируется направить на улучшение материально-технической базы этой детской железной дороги, 50 тыс. грн - на приобретение форменной одежды.

Кроме того, 115 тыс. грн будет выделено на участие юных железнодорожников из Запорожья в 10-м Всеукраинском экологическом фестивале и профессиональном Всеукраинском слете.

Также юные железнодорожники будут питаться за средства ПЖД во время их учебно-производственной практики.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Запорожская детская железная дорога имени дважды героя Советского Союза летчика-космонавта Павла Поповича начала свою работу 19 мая 1972 года.

Запорожская детская ЖД является одной из самых развитых детских железных дорог Украины и СНГ. Длина ее главного пути составляет 8,6 км, полная эксплуатационная длина - 9,4 км, здесь действует одна станция и семь пассажирских платформ, тоннель длиной 80 м, подвижной состав - три тепловоза с вагонами и одна грузовая платформа.