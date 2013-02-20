Польша в этом году намерена продать 50 ж/д вокзалов

Варшава. Государственный железнодорожный холдинг PKP планирует в первой половине текущего года выставить на продажу 50 железнодорожных вокзалов, которые не используются по назначению и находятся в привлекательных с коммерческой точки зрения местах.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании, отметив, что такой план включен в новую программу управления железнодорожными вокзалами, утвержденную руководством.

"Это предложение направлено к каждому, у кого есть идея по использованию вокзала в коммерческих целях. У нас есть позитивный опыт использования путем открытия ресторанов", - отметил представитель компании Ярослав Батор.

PKP сообщила, что сейчас готовит оценку объектов, которые будут выставлены на продажу.

Компания также отметила, что уже подготовила передачу принадлежащих ей около 250 вокзалов органам местного самоуправления, напомнив, что намерена отдать им 800 таких объектов.

В прошлом году органы местного самоуправления получили от РКР почти 60 вокзалов.

Пресс-служба также сообщила, что до конца текущего года на 13 крупнейших железнодорожных вокзалах в Польше появятся специальные менеджеры, которые будут нести комплексную ответственность за порядок на этих объектах и эффективное их использование.

В текущем году будет завершена модернизация 20 вокзалов.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года РКР объявила о намерении передать органам местного самоуправления в ближайшие годы 800 железнодорожных вокзалов из около 2,5 тыс. принадлежащих компании, чтобы сэкономить средства на их содержание.

По последним данным РКР, в Польше используются только 600 вокзалов.

Справка УНИАН. Польские власти создали компанию РКР в 2001 году для реструктуризации железнодорожного транспорта, который испытывает значительные трудности из-за недофинансирования отрасли и убытков от деятельности крупнейших госкомпаний этого сектора.

По данным властей, только занимающейся грузовыми перевозками РКР Сargo, входящей в холдинг РКР, удалось за это время стать рентабельной компанией.