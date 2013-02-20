«Укрзализныця» возобновит курсирование ночного поезда из Сум в Киев

В новом графике «Укрзализныци» будет возобновлено курсирование ночного поезда из Сум в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Юрий Чмырь.

По его словам, об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Козак сообщил ему лично, передав при этом губернатору Сумской области соответствующее письмо.

«Министерство инфраструктуры разработало письмо облгосадминистрации о назначении ежедневного поезда сообщением Харьков - Сумы - Киев - Тернополь с удобным временем прибытия и отправления», - говорится в официальном письме.

По предварительной информации, ночной поезд с введением нового графика «Укрзализныци» будет отправляться из Сум в 23:10 и прибывать в Киев в 05:00-05:10. В обратном направлении отправление из Киева ожидается в 00:05 - 00:30, прибытие в Сумы - в 06:00-06:20.

«Я благодарен журналистам и представителям общественности, которые подняли эту проблему», - отметил Ю. Чмырь.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля на внеочередной сессии Сумского горсовета депутаты приняли обращение к министру инфраструктуры Украины В. Козаку с просьбой восстановления курсирования ночного поезда «Сумы-Киев». Таким был результат сбора почти 9 тысяч подписей жителей областного центра, недовольных отменой ночного поезда в Киев.