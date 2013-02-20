Услугу переноса мобильных номеров планируют внедрить до конца ноября

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, планирует внедрить услугу переноса мобильных номеров до 30 ноября 2013 года. Эта дата была поддержана практически всеми участниками совещания по результатам общественного обсуждения проекта «Положения о предоставлении услуг по переносу абонентских номеров и использованию персональных номеров», которое состоялось 19 февраля.

В совещании приняли участие более 40 представителей от Украинской ассоциации операторов связи «Телас», Интернет Ассоциации Украины, Украинского союза промышленников и предпринимателей, а также Общества защиты потребителей услуг связи и операторов телекоммуникаций.

Так, данным нормативным актом НКРСИ предусмотрено, что операторы телекоммуникаций должны обеспечить возможность предоставления услуг на сетях мобильной связи до 30 ноября 2013 года, а на сетях фиксированной местной телефонной связи – до 31 декабря 2014 года. На совещании лишь один участник рынка предложил установить единый срок для внедрения услуги переноса мобильных и фиксированных номеров – конец 2014 года, других предложений не поступило.

Согласно данным НКРСИ, в ходе обсуждения всего поступило 457 замечаний и предложений к Положению, комиссия соответствующим образом учла 197, частично учла 61 и мотивировано отклонила 199 замечаний и предложений.

Как было отмечено в анализе регуляторного влияния, основной проблемой, которая решается нормативным актом, «является предоставление возможности абоненту свободно получать услуги в сети любого оператора с сохранением абонентского номера».

На совещании было принято решение, что услуга переноса абонентского номера будет бесплатной для абонента, хотя предлагались и другие варианты. Также были учтены Рекомендации ЕС, согласно которым Национальные регулирующие органы не должны налагать розничные тарифы на перенос номера с нарушением правил конкуренции, путем установления специфических или общих розничных тарифов.

Материалы совещания будут проанализированы и учтены, доработанный проект Положения будет вынесен 28 февраля 2013 года на заседание НКРСИ с целью его одобрения и направления до 1 марта 2013 года на согласование в центральные органы исполнительной власти.

Как сообщал УНИАН, cогласно проекту Положения, услуга по переносу абонентских номеров должна осуществляться бесплатно. Заявитель обязан возместить расходы, связанные с переносом его абонентского номера лишь в случаях отказа от получения услуги во время, которое превышает установленный лимит и в некоторых др. случаях. Согласно проекту Положения, услуга переноса номера должна быть обеспечена в течение 24 часов в сетях мобильной связи и в течение 7 рабочих дней в сетях фиксированной телефонной связи по получении заявления на УПН, за исключением случая, когда абонент указывает большее желаемое время переноса абонентского номера. Срок временной потери обслуживания абонентского номера при переносе номера не может превышать 3 часа.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна Верховной Раде. НКРСИ состоит из председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.