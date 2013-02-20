Кабмин назначил и.о. гендиректора Национальной телекомпании

Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности генерального директора Национальной телекомпании Украины (НТКУ) заместителя генерального директора НТКУ по информационному и общественно-политическому вещанию Александра Пантелеймонова.

Как передает корреспондент УНИАН, министр Кабинета министров Елена Лукаш сообщила журналистам, что такое решение сегодня было принято правительством.

Также, по ее словам, Кабмин освободил Егора Бенкендорфа от должности гендиректора НТКУ.

*** По информации «Телекритики», 14 февраля т.г. Е.Бенкендорф был назначен председателем правления телеканала «Интер».

Е.Бенкендорф написал заявление об освобождении от должности генерального директора Национальной телекомпании Украины по собственному желанию, сообщили в юридической службе компании 18 февраля.

Заявление Е.Бенкендорфа было передано в Секретариат Кабинета министров Украины.

До рассмотрения заявления украинским правительством Е.Бенкендорф находился в отпуске. На время отпуска генерального директора исполняющим его обязанностей был назначен заместитель генерального директора НТКУ по информационному и общественно-политическому вещанию А.Пантелеймонов.

Также сообщалось, что Национальной телекомпанией Украины внесены два предложения относительно кандидатуры нового генерального директора телекомпании. Это два заместителя руководителя НТКУ – А.Пантелеймонов и Игорь Толстых.

А.Пантелеймонов на НТКУ занимался разработкой концепции и организацией производства телевизионных программ для освещения деятельности Президента Украины и Кабинета министров Украины «Откровенный разговор», «Итоги недели», «Официальная хроника», «Официальная хроника. Неделя», «Кабмин: события недели», «Правительство на связи с гражданами», «Слово регионам». Кроме этого, А.Пантелеймонов является главным редактором проекта «Диалог со страной», который готовится на 22 февраля 2013 года. Проект посвящен третьей годовщине инаугурации Президента Украины Виктора Януковича.

До работы на НТКУ А.Пантелеймонов работал на «Интере», был шеф-редактором ток-шоу «Свобода на «Интере» в 2008-2009 годах, имеет ученую степень кандидата политических наук.

И.Толстых работает на НТКУ с августа 2004 года, в декабре этого же года он был назначен вице-президентом телекомпании, а с марта 2010 года - заместитель генерального директора.