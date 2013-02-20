Приднепровская железная дорога (ПЖД) усиливает контроль над безбилетными пассажирами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД, в течение текущего года будут осуществляться проверки качества работы проводников с правом продажи билетов на пригородных маршрутах, усилится контроль за их работой со стороны руководящего, инструкторского и инженерно-технического состава моторвагонных депо.

Для проводников с правом продажи билетов планируются технические занятия с акцентом на вопросы качественного обеспечения пассажиров проездными документами, проверки удостоверений личности у пассажиров, имеющих право льготного проезда в поездах пригородного сообщения и т. д.

Также в 2013 году проводников-кассиров в вагонах электропоездов ПЖД продолжают сопровождать сотрудники транспортной милиции.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в 2012 году увеличила перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на 3,2% по сравнению с 2011 годом — до почти 6,719 млн человек. Местные бюджеты увеличили магистрали компенсацию за льготные перевозки на 11,7% по сравнению с 2011 годом — до 36,2 млн грн, что, однако, составляет только 64,5% от суммы фактических перевозок.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.