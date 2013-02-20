УЖСК наградила победителей конкурса «Счастливый билет»

Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) совместно с «бортовым» журналом «Intercity magazine» и компанией Philips наградила призами победителей конкурса «Счастливый билет», проведенного среди пассажиров скоростных межрегиональных поездов.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), розыгрыш ценных призов конкурса проходил 19 февраля в поезде «Интерсити+» №164 Киев-Харьков (время отправления из Киева в 18:15) перед его отправкой с участием пассажиров этого поезда. Пассажиры поезда №164 сами определяли счастливчиков, вытягивая из ящика случайный конверт с именем победителя.

Были разыграны 4 ценных приза. Пассажиру из города Александрия Кировоградской области, который ехал 22 января 2013 года из Знаменки в Киев поездом «Интерсити+» №165 Днепропетровск-Киев (билет № ЦД613290), досталась кофемашина.

Пассажир из Харькова, который 24 января 2013 ехал из Харькова в Киев поездом «Интерсити+» №156 Киев-Харьков (билет № ХЕ013444) выиграл настольный гриль.

Еще один пассажир из Харькова, который ехал 23 января 2013 из Харькова в Киев поездом «Интерсити+» №161 Харьков-Киев (билет № ХЕ103775), получит электрическую бритву.

Пассажир из города Николаевка Донецкой области, который ехал 28 декабря 2012 года из Киева в Славянск поездом «Интерсити+» №150 Киев-Донецк (билет № ЦМ819475), стал владельцем проигрывателя.

Кроме того, два пассажира, которые непосредственно приняли участие в определении победителей, получили специальные подарки – фены.

Призы победителям конкурса «Счастливый билет» в ближайшее время будут вручены в редакции журнала «Intercity magazine».

В конкурсе «Счастливый билет», который длился в течение двух месяцев, приняли участие более 1000 пассажиров поездов «Интерсити+» и «Интерсити».

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) было создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.