ПЖД в январе перевезла в пригородном сообщении 879 тыс. пассажиров платной категории

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе 2013 года в пригородном сообщении перевезла 879 тыс. пассажиров платной категории на сумму 6,157 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ПЖД, за указанный период магистраль также перевезла 421,6 тыс. пассажиров льготной категории.

За перевозку льготников дорога получила из местных бюджетов 108,2 тыс. грн компенсации, что составляет 2,9% от суммы фактических начислений - 3 млн 739,2 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в 2012 году увеличила перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на 3,2% по сравнению с 2011 годом — до почти 6,719 млн человек. Местные бюджеты увеличили магистрали компенсацию за льготные перевозки на 11,7% по сравнению с 2011 годом — до 36,2 млн грн, что, однако, составляет только 64,5% от суммы фактических перевозок.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.