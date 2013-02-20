Разрешительный порядок регулирования бизнес-авиации сдерживает ее развитие — эксперт

Разрешительный порядок регулирования бизнес-авиации сдерживает ее развитие, в то время как в странах, где этот рынок развит, действует уведомительный порядок.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН старший партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Роман Марченко.

«В США собственник частного самолета должен уведомить госорганы о предстоящем полете, и этого достаточно. Безусловно, там есть определенные ограничения по высотам, невозможности полетов в определенных зонах, например, возле больших аэропортов и пр. В Украине же, несмотря на некоторое недавнее упрощение процедур, фактически действует разрешительный порядок. Это ключевой фактор, сдерживающий развитие бизнес-авиации», — сказал он.

Кроме того, Р.Марченко отметил, что бюрократические преграды, сдерживающие развитие бизнес-авиации также сдерживают развитие малых аэропортов.

«В США "частники" редко летят из крупных аэропортов вроде нашего «Борисполя» или «Жулян». В основном там летают из небольших аэропортов, что проще с точки зрения оформления, дешевле и комфортнее. У нас есть такие аэропорты: «Гостомель», «Чайка» и др. Но бизнес-авиация ими практически не пользуется, конечно, не только и не столько из-за разрешительных процедур, но и поэтому тоже», - сказал он.

В то же время юрист отметил, что «главный фактор, сдерживающий развитие бизнес-авиации, лежит не в законодательной плоскости, а в экономической».

«Для развития малой авиации недостаточно, чтобы ее услугами пользовались только олигархи. Они и так летают частными самолетами. Должно быть больше богатых граждан, богатый средний класс. Поскольку у нас его нет, то нет и спроса на эти услуги, а соответственно, и большого давления на правительство с целью упрощения данных процедур», — сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Киевской зоне полетов в год осуществляется около 11 тысяч рейсов бизнес-авиации. При этом около половины полетов приходится на аэропорт «Киев» (Жуляны), половина – на «Борисполь».

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