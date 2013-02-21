Железные дороги модернизируют к летнему сезону 130 км путей

Железные дороги до конца мая планируют модернизировать 130 км железнодорожных путей, провести капитальный ремонт на 120,2 км пути, а оздоровительный — на 86 км.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), основные работы путейщики начнут с апреля.

В настоящее время на железных дорогах согласовываются графики на предоставление «окон» для выполнения ремонтно-путевых работ.

Кроме того, в 2013 году планируется провести капремонты железнодорожных мостов, путепроводов и других и искусственных сооружений на сумму 175 млн грн и земляного полотна - 106 млн грн.

Для выполнения всего запланированного объема до начала летнего сезона ремонтов пути железные дороги планируют отремонтировать средним и текущим ремонтом 562 путевые машины.

Как сообщал УНИАН, железные дороги планируют в 2013 году провести модернизацию 229,6 км пути, капитально отремонтировать - 439,4 км пути.

По итогам 2012 года железные дороги произвели капитальный ремонт 735,9 км железнодорожных путей и провели модернизацию 480,6 км путей. Также проведен средний ремонт 818,9 км, комплексно-оздоровительный ремонт 880,9 км путей.

Справка УНИАН. Ежегодная потребность финансирования путевой инфраструктуры железных дорог составляет 6,8 млрд грн.