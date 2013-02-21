Донецкая железная дорога благодаря программе энергосбережения сэкономила 15,7 млн грн

Донецкая железная дорога (ДЖД) в 2012 году благодаря внедрению энергосберегающих технологий сэкономила 4,6 тыс. тонн условного топлива на сумму 15,7 млн грн.

Как сообщили УНИАН в ДЖД, за 2012 год железная дорога перевыполнила на 70% плановые показатели, предусмотренные программой энергосбережения на этот год, согласно которой планировалось в течение года сэкономить 2,7 тыс. тонн условного топлива.

В 2013 году ДЖД планирует сэкономить 2,6 тыс. тонн условного топлива на сумму 17,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога (ДЖД) в 2012 году перечислила в государственный и местные бюджеты, а также в целевые фонды 2,95 млрд грн.

В 2012 году ДЖД сократила погрузку на 7,1% по сравнению с 2011 годом - до 142,6 млн тонн грузов и недополучила из-за спада промышленного производства и отсутствия рынка сбыта в горно-металлургическом комплексе доходные поступления на сумму 518 млн грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.