Клименко: Кабмин поддерживает переговоры Харькова с ЕБРР о привлечении инвестиций в строительство метро

Правительство Украины поддерживает переговоры Харькова с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) относительно привлечения инвестиций в дальнейшее строительство Харьковского метрополитена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в ходе заседания актива Харьковской области министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Правительство активно работает с банками для привлечения крупных капиталовложений в экономику Украины. Мы также поддерживаем и в дальнейшем будем поддерживать переговоры Харькова с ЕБРР относительно инвестиций в дальнейшее строительство метрополитена», - сказал А.Клименко.

Он подчеркнул, что представители власти «готовы встречаться с представителями банка хоть каждый день и отрабатывать интересующие их вопросы». А.Клименко положительно оценил то, что руководство Харьковской области активно сотрудничает с иностранными инвесторами, в том числе с ЕБРР.

«ЕБРР — это сегодня крупнейший институционный инвестор в экономику Украины, который во многом формирует мнение иностранного бизнеса об условиях ведения бизнеса в нашем государстве», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя харьковского мэра Игоря Терехова, Харьков ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о привлечении кредита в размере 3,15 млрд грн на дальнейшее строительство метро. Переговоры с банком ведутся о выделении кредита на строительство станций метро «Державинская» и «Одесская», а также Алексеевского депо. И.Терехов отметил, что на окончание строительства станции метро «Победа» Харьков планирует получить средства из государственного бюджета.

Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что Украина рассчитывает в 2013 году на помощь Европейского банка реконструкции и развития в финансировании ряда проектов, в частности, по строительству Харьковского метрополитена и высоковольтной линии «Новоодесская – Арциз».

Справка УНИАН. Харьковский метрополитен – второй по количеству станций и протяженности линий в Украине. Перевозит в год до 282 млн пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая протяженность линий составляет около 35,6 км. В настоящее время харьковское метро насчитывает 29 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.

Европейский банк реконструкции и развития в 2012 году инвестировал в 35 украинских проектов 1,2 млрд долл., при этом 71% средств был предоставлен частным компаниям, 29% - на проекты в государственном секторе.

По состоянию на 1 января 2013 года ЕБРР взял обязательства относительно предоставления более 10,7 млрд долл. в рамках 318 проектов.