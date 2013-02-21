«УДАР» собрал более 30 тысяч подписей киевлян за увольнение руководителя «Киевавтодора»

Фракция “УДАР” в Киевсовете собрала более 30 тысяч подписей киевлян за увольнение руководителя “Киевавтодора” Георгия Глинского.

Об этом сообщили депутаты от “УДАРа” Андрей Странников и Алексей Давыденко журналистам в кулуарах Киевсовета, демонстрируя коробки с письмами, подписанными киевлянами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, А.Давыденко отметил: “30 тысяч подписей за два дня только наша фракция собрала на перекрестках Киева от киевлян, не удовлетворенных состоянием дорог. Этого достаточно, чтоб руководитель “Киевавтодора” ушел со своей должности”.

Эти подписи депутаты от “УДАРа” передадут председателю КГГА Александру Попову, чтобы он принял соответствующее кадровое решение.

В то же время, отмечается в сообщении, фракции большинства Киевсовета отказались внести в повестку дня проект решения, подготовленный фракцией “УДАР”, “О состоянии автомобильных дорог в городе Киеве”, в котором, в частности, прописано требование уволить генерального директора коммунальной корпорации «Киевавтодор».

А.Давыденко отметил, что “УДАР” будет настаивать на повторном включении вопроса увольнения руководителя “Киевавтодора” на сессии.

Депутаты от фракции “УДАР” вместе с народными депутатами развесили баннер в кулуарах Киевсовета с фотографиями ужасных столичных дорог, портретом руководителя “Киевавтодора” и надписью “Давай, досвіданія! 10 років з Київавтодором. Георгій Глінський”.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля А.Попов заявил, что руководитель коммунальной корпорации “Киевавтодор” Г.Глинский останется на своей должности, несмотря на неудовлетворительное состояние дорог в столице.

“Для того, чтобы мы выполнили работы в сжатые сроки эффективно, я считаю, это мое личное мнение, что нам не нужно проводить кадровые изменения в “Киевавтодоре”, - сказал А.Попов.

Вместе с тем А.Попов добавил, что принял решение уволить руководителя ДЭУ Голосеевского района, а также предупредить о возможности увольнения руководителя Святошинского ДЭУ, если на протяжении месяца его работа не улучшится.

А.Попов отметил, что плохое состояние дорог в Киеве, в первую очередь, связано с тем, что срок эксплуатации 85% дорожного покрытия достигает 15-30 лет, что в 1,5-3 раза больше срока службы. По словам председателя КГГА, в этом году столица будет акцентировать внимание не на текущем ремонте дорог, а на их капитальной реконструкции. Капитально отремонтировать планируется около 500 тыс. кв. м дорог, в частности, реконструировать проспект Победы, сообщил он.

На текущий ремонт, сказал А.Попов, будет выделено не более 200 млн грн.

Напомним, коммунальная корпорация «Киевавтодор» в 2012 году отремонтировала 124,7 тыс. кв. м дорожного покрытия, что составляет 8,9% необходимого объема.

При этом капитальный ремонт дорог в 2012 году был выполнен на 2,3% необходимого объема (35,1 тыс. кв. м), а текущий ремонт осуществлен на 6,6% (89,6 тыс. кв. м).

В декабре 2012 года прокуратура Киева начала досудебное расследование уголовного производства в отношении должностных лиц коммунальной корпорации «Киевавтодор», виновных в некачественной дорожной разметке на столичных дорогах.

По данным «Киевавтодора», на балансе корпорации находится 1630 км дорог общей площадью покрытия проезжей части 26,2 млн. кв. м.

В Украине на реконструкцию и строительство дорог к Евро-2012 потрачено около 2 млрд долларов.

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