«Киевпасстранс» возьмет 285 млн. грн кредита на покупку новых троллейбусов

Депутаты Киевсовета предоставили разрешение КП “Киевпасстранс” взять кредит в размере не более 284,9 млн. грн на закупку 77 новых троллейбусов.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 74 из 91 зарегистрированного в зале депутата.

В решении отмечается, что речь идет о троллейбусах с низким уровнем пола, длиной свыше 18 м.

Депутаты также утвердили перечень объектов коммунальной собственности, которые могут быть предоставлены в залог для обеспечения кредита. Это 9 объектов, закрепленных за КП “Киевпасстранс”, в частности производственные и административные корпуса общей площадью почти 46 тыс. кв. метров стоимостью почти 157 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам гуманитарной политики Алла Шлапак обьяснила, что троллейбусы должны были быть закуплены еще в прошлом году, но в 2012 году средства для этого не были привлечены в городской бюджет.

Она напомнила, что недавно на нескольких маршрутах перевозчики подняли цену на проезд. “К сожалению, город не может здесь помочь киевлянам. Поэтому развитие сети именно коммунального транспорта должно оставаться приоритетом в инфраструктурных проектах города», - сказала А.Шлапак.