Беларусь возобновляет продажу билетов на поезда в Украину

Минск. Белорусская железная дорога возобновляет продажу билетов на поезда в сообщении с Украиной отправлением с 30 марта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре БЖД.

«В связи с тем, что железные дороги Украины начали реализацию билетов на поезда с учетом перехода страны с 31 марта на летнее время, с сегодняшнего дня Белорусская железная дорога также возобновила продажу билетов на ряд поездов в сообщении с Украиной», - отметили в пресс-центре.

Так, с 21 февраля с учетом проработанного расписания движения международных поездов открыта продажа билетов на следующие поезда: №86/85 Минск–Киев, №100/99 Минск–Симферополь, №94/93 Минск–Одесса, №302/301 Минск–Адлер, №356/355 Минск–Кисловодск, №390/389 Минск–Анапа, №393/394 Полоцк–Симферополь, №371/372 Минск–Черновцы.

«В настоящее время продолжается активная проработка расписания движения международных поездов. Белорусская железная дорога будет информировать пассажиров о возобновлении продажи на другие международные поезда, курсирующие в сообщении с Украиной», - подчеркнули на БЖД.

Как сообщал УНИАН ранее, 15 февраля БЖД временно приостановила продажу билетов на поезда в сообщении с Украиной с 30 марта в прямом сообщении и на некоторые составы, идущие транзитом через Украину в Россию, из-за неопределенности с переходом на летнее время.