Канадская компания представила «Укрзализныце» проект грузового электровоза

Канадская машиностроительная компания Bombardier Transportation представила Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") проект грузового электровоза, разработанного для стран СНГ и Балтии.

Как сообщили УНИАН в «Укзализныце», такой локомотив может работать на различных участках железной дороги, в том числе и на неэлектрифицированных. Он работает на двух видах тока и имеет дизель-установку, что делает машину универсальной.

Стороны обсудили основные технические характеристики, которые являются определяющими при выборе «Укрзализныцей» современного подвижного состава, в частности, грузовых локомотивов.

Также были рассмотрены пути дальнейшего взаимодействия в контексте согласования всех технических параметров и особенностей эксплуатации новой техники в странах пространства 1520 (1520 мм - официальная ширина колеи железных дорог стран СНГ, Балтии, Монголии и Финляндии).

Гендиректор «Укрзализныци» Сергей Болоболин отметил, что обновление тягового подвижного состава является приоритетом в деятельности ведомства на ближайшие годы.

Справка УНИАН. Bombardier Inc — канадская машиностроительная компания.

Основные подразделения компании — крупнейший в мире производитель железнодорожной техники Bombardier Transportation и третий в мире производитель гражданских самолётов после Boeing и Airbus Bombardier Aerospace.

Программа обновления локомотивного парка железных дорог Украины на 2012-2016 годы утверждена Кабинетом министров Украины 1 августа 2011 года.

Программа предусматривает приобретение около 500 современных локомотивов стоимостью свыше 28 млрд грн. Финансирование закупок будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств "Укрзализныци".