Гендиректор «Укрзализныци» и секретарь комитета ОСЖД обсудили подготовку к конференции

Генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Сергей Болоболин 21 февраля провел встречу с секретарем комитета Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Кальманом Шомоди, на которой они обсудили подготовку к проведению XXVIII заседания Конференции ОСЖД.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», на заседание, которое состоится с 22 по 26 апреля 2013 года в Одессе, планируют прибыть генеральные директоры и ответственные представители всех железных дорог-членов ОСЖД.

На заседании Конференции генеральных директоров планируется подытожить работу Комиссии ОСЖД по грузовым и пассажирским перевозкам, инфраструктуре и подвижному составу, информатизации, а также обсудить и утвердить программу работы ОСЖД на будущее.

Справка УНИАН. ОСЖД (Организация сотрудничества железных дорог) - международная организация, созданная на совещании министров 28 июня 1956 года в г. София (Республика Болгария) министрами, ведающими железнодорожным транспортом.