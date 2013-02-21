Беларусь будет производить двухэтажные поезда для российского «Аэроэкспресса»

Минск. В Беларуси на заводе в Фанниполе (Минская обл.) будут производиться двухэтажные поезда для российской транспортной компании «Аэроэкспресс».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам директор проекта со стороны швейцарской компании Stadler Филипп Бруннер.

«Компания Stadler, которая выступает одним из учредителей белорусско-швейцарского ОАО «Электрический транспорт», выиграла тендер в Москве и до 2016 года должна поставить заказчику 16 четырехвагонных и 8 шестивагонных поездов. Также возможна дополнительная поставка 13 поездов. Ожидается, что продукцию начнут выпускать на новом заводе в Фаниполе в конце текущего года», - сказал Ф. Бруннер.

Он отметил, что поезда для «Аэроэкспресса» будут созданы на основе уже известных швейцарских поездов KISS с некоторыми техническими отличиями, требуемыми для эксплуатации в России.

Кроме того, предъявляются повышенные требования к устойчивости к климатическим условиям. Новые поезда будут способны развивать скорость до 160 км/ч.

Справка УНИАН. ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» и компания Stadler Rail AG (Швейцария) подписали инвестпроект, рассчитанный на 2012-2016 годы. Швейцарская компания приобретает долю в уставном фонде в размере 60% в создаваемом предприятии. Это предприятие выступает заказчиком по проектированию и строительству завода и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к нему. С белорусской стороны участником проекта выступает ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш». Производимая продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и на рынки государств - участников СНГ.

ООО «Аэроэкспресс» - российская транспортная компания, оператор пригородных поездов, связывающих Москву, Сочи и Владивосток с аэропортами, обслуживающими эти города. Она была создана в 2005 году и является единым оператором по перевозке авиапассажиров московских аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево с центральных железнодорожных вокзалов Москвы. «Аэроэкспресс» также связывает аэропорт Сочи и сочинские вокзалы, осуществляет пригородные пассажирские перевозки в подмосковный город Лобня.