Экспорт услуг связи Украины за 2012 год снизился на 3% - до 356 млн долл.

Экспорт услуг связи Украины за 2012 год снизился по сравнению с 2011 годом на 3% и составил более 355,9 млн долл.

Об этом сообщается в выпуске Государственной службы статистики Украины «Внешняя торговля Украины услугами за 2012 год».

Импорт услуг связи за отчетный период вырос на 4,6% - до почти 151 млн долл. Доля экспорта услуг связи в общем экспорте услуг Украины в 2012 году составила 2,6%, импорта – 2,3%.

Экспорт компьютерных услуг Украины за 2012 год вырос по сравнению с 2011 годом на 49,3% и составил более 794,4 млн долл. Импорт компьютерных услуг за этот же период вырос на 22,4% и составил более 296,6 млн долл. Доля экспорта компьютерных услуг в общем экспорте услуг Украины в 2012 году составила 5,9%, импорта – 4,4%.

Как ранее сообщал УНИАН, экспорт услуг связи Украины в 2011 году составлял 366,5 млн долл. (рост по сравнению с 2010 годом - 6,2%, доля в общем экспорте услуг Украины – 2,7%), импорт – более 144,1 млн долл. (рост по сравнению с 2010 годом 14,5%, доля в общем импорте услуг Украины – 2,3%).