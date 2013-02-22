Советские водительские удостоверения со следующего года станут недействительными

Столичная Госавтоинспекция информирует, что с 1 января 2014 года прекращают свое действие удостоверения водителя, которые были выданы с использованием образца бланка, утвержденного органом исполнительной власти Союза Советских Социалистических Республик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Главного правления МВД Украины в г. Киеве, с 6 декабря 2012 года вступил в силу Закон Украины от 20 ноября 2012 года №5492-VI «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее социальный статус».

Согласно пункту 1 раздела V данного закона, для замены удостоверения водителя необходимо обратиться в регистрационно-экзаменационное подразделение ГАИ, при себе иметь следующие документы:

1. Удостоверение водителя на бланке, утвержденном органом исполнительной власти Союза Советских Социалистических Республик.

2. Паспорт гражданина Украины (при наличии – загранпаспорт или его копию).

3. Экзаменационную карточку водителя.

4. Медицинскую справку установленного образца о пригодности к управлению транспортным средством соответствующей категории.

5. Две цветных фотокарточки размером 3,5 х 4,5 см.

6. Квитанцию об уплате за бланочную продукцию и услуги Госавтоинспекции.