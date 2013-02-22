Польский поезд установил новый рекорд скорости - более 200 км/час

Варшава. Произведенный в Польше поезд 31WE Impuls впервые в истории национальных производителей развил скорость на одном из участков железной дороги в стране более 200 километров в час, установив новый рекорд.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании-производителя Newag, отметив, что тесты этого электрического состава состоялись на этой неделе.

"Во время последнего теста поезд достиг скорости 211,6 км/в час. Все оборудование и системы работали в нормальном режиме", - отметил директор по маркетингу Newag Юзеф Михалик.

Компания сообщила, что уже передала этот состав, в который входят четыре пассажирских вагона, компании Koleje Dolnoslańskie, по заказу которой он был выполнен.

Newag отметил, что 31WE Impuls является ее самым современным продуктом, сообщив, что в обычной эксплуатации поезд будет ездить со скоростью до 160 км/час.

Профильное издание Rynek Kolejowy написало, что стоимость одного такого поезда, который оборудован кондиционером и беспроводным интернетом Wi-Fi, составляет около 4 млн евро (без ПДВ).

Польское агентство РАР заметило, что польскому поезду, однако, пока не удалось побить абсолютный рекорд скорости установленный на национальной железной дороге поездом итальянского Pendolino, который в 1994 году достиг скорости 250,1 км/час.

Как сообщал УНИАН, в мае 2011 года крупнейшая в Польше по пассажирским перевозкам на длинных расстояниях госкомпания PKP Intercity подписала контракт на поставку 20 составов Pendolino, каждый из которых будет стоить около 20 млн евро.

Ряд экспертов критикуют покупку этих поездов, отмечая, что польская железнодорожная инфраструктура все равно не позволит ездить этим поездам больше 160 километров в час, а за средства контракта, по некоторым оценкам, можно было купить втрое больше обычных поездов, которые курсировали бы с практически одинаковой скоростью, как и Pendolino.

PKP Intercity заявляет, что контракт выгоден компании, поскольку позволит сэкономить значительные средства на эксплуатации поездов.

Закупленные Pendolino будут курсировать между крупнейшими городами в Польше, и, по оценкам PKP Intercity, позволят сократить время проезда на час на большинстве направлений, а в Гданьск на побережье Балтийского моря - более, чем вдвое.