Украинским портам нужно 25 млрд грн инвестиций

Украинские порты нуждаются в инвестициях в гидротехнические сооружения, наземную инфраструктуру, создание искусственных земельных участков и т.д. в размере 25 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Демидовича.

«По предварительным оценкам, инвестиции, в которых нуждается портовая отрасль в гидротехнику, наземную инфраструктуру, создание искусственных земельных участков и т.д. составляют около 25 млрд грн. И эти деньги нам нужны не через 100 лет, а уже сегодня. Поэтому к развитию терминальных мощностей должен быть привлечен частный инвестор», - сказал Д.Димидович.

По словам замминистра, «средняя сумма годовой чистой прибыли портов не может покрыть потребности отрасли в модернизации».

Как сообщал УНИАН, по прогнозам министерства инфраструктуры Украины чистая прибыль государственных морских торговых портов по итогам 2012 года составит 1,2 млрд грн.

В конце ноября 2012 года Д.Демидович сообщил, что первые конкурсы по привлечению концессионеров морских портов могут быть объявлены через 6 месяцев.

15 октября 2012 Кабинет министров принял постановление №1055, которым расширил перечень объектов права государственной собственности, которые могут предоставляться в концессию, внеся в него все 18 государственных морских торговых портов Украины.

Согласно постановлению, в перечень передаваемых в концессию объектов внесено имущество и целостные имущественные комплексы госпредприятий «Одесский морской торговый порт», «Николаевский морской торговый порт», Ильичевский морской торговый порт, Морской торговый порт «Южный», Мариупольский морской торговый порт, Севастопольский морской торговый порт, Херсонский морской торговый порт, Керченский морской торговый порт, Феодосийский морской торговый порт, Ялтинский морской торговый порт, Бердянский морской торговый порт, Белгород-Днестровский морской торговый порт, Евпаторийский морской торговый порт, Измаильский морской торговый порт, специализированный морской порт «Октябрьск», Ренийский морской торговый порт, Скадовский морской торговый порт и морской торговый порт «Усть-Дунайск».

При этом, согласно недавно принятому Закону «О морских портах Украины», портовая акватория, средства навигационного оборудования и другие объекты навигационно-гидрографического обеспечения морских путей, системы управления движением судов, другие стратегические объекты портовой инфраструктуры не подлежат передаче в концессию.

Решение о предоставлении концессии принимается Министерством инфраструктуры Украины исключительно по результатам проведения концессионного конкурса.

В условия конкурсов должны входить обязательства со стороны концессионера, в частности, относительно выполнения обязательств указанных в постановлении государственных предприятий (в том числе по полученным кредитам), которые непосредственно связаны с активами, передаваемыми в концессию, и порядок передачи концессионеру таких обязательств.