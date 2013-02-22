Аэропорт «Киев» (Жуляны) в январе увеличил пассажиропоток более чем в 2,5 раза

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в январе 2013 года обслужил 102,387 тыс. пассажиров — в 2,58 раза больше, чем в январе 2012 года.

Как сообщили УНИАН в аэропорту, на регулярных рейсах пассажиропоток аэропорта «Киев» (Жуляны) составил 97,815 тыс. человек, на чартерных - 4,572 тыс. пасажиров.

В январе 2013 года пассажиропоток на международных линиях составил 29,63 тыс. пассажиров. Пассажиропоток на внутренних рейсах составил 72,757 тыс. пассажиров.

Всего в январе и 2013 года аэропорт обслужил 1198 международных и 1159 внутренних рейсов.

Кроме того, в аэропорту «Киев» (Жуляны) сообщили, что базирующаяся в аэропорту авиакомпания Wizz Air перевезла в январе 2013 года 49,73 тыс. пассажиров, авиакомпания «Трансаэро» - 12,839 тыс. пассажиров, «Ютэйр-Украина» - 22,429 тыс., «Ютэйр» - 3,812 тыс. пассажиров.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в 2012 году обслужил 861,9 тыс. пассажиров - на 83,5% больше, чем в 2011 году. Пассажиропоток аэропорта по итогам 2011 года составил 469,8 тыс. пассажиров, в то время как по итогам 2010 года - 29 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала «А» общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями - 340 млн грн и около 60 млн грн - обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.

Пропускная способность терминала - до 500 пассажиров в час на вылет. В перспективе планируется расширение терминала с увеличением пропускной способности до 1500 человек в час.