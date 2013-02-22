«Астелит» в 2012 году сократил чистый убыток на 26%

Оператор мобильной связи «Астелит» (ТМ life:) в 2012 году сократил чистый убыток до 56,1 млн долл. с 75,8 млн долл. в 2011 году, сообщил крупнейший акционер украинской компании турецкая телекоммуникационная группа Turkcell.

В четвертом квартале 2012 года чистый убыток «Астелита» вырос до 18,5 млн долл. с 16,4 млн долл. за аналогичный квартал 2011 года и 11,3 млн долл. в третьем квартале 2012 года.

Выручка «Астелита» в прошлом году выросла 405,4 млн долл. с 368,8 млн долл. годом ранее. В четвертом квартале 2012 года выручка выросла до 103 млн долл. с 98,1 млн долл. за аналогичный период 2011 года. В третьем квартале 2012 года выручка компании выросла до 111,0 млн долл. с 100,1 млн долл. кварталом ранее.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) украинского оператора в четвертом квартале 2012 года вырос до 27,6 млн долл. с 24,9 млн долл. за аналогичный период 2011 года и по результатам года составил 114,4 млн долл. В 2011 году EBITDA находилась на уровне 94,2 млн долл.

EBITDA margin по итогам 2012 года увеличилась до 28,2% с 25,5% в 2011 году.

Количество абонентов компании на конец 2012 года увеличилось до 11,1 млн (из них активных – 8 млн) по сравнению с 9,7 млн (из них активных – 7,0 млн) на конец 2011 года.

Показатель ARPU (средняя выручка на одного абонента) компании по итогам 2012 года сократился до 3,3 долл. с 3,4 долл. в 2011 году.

«Компания в этом году планирует продолжить динамику, которая была продемонстрирована в 2012 году», - сказал на пресс-конференции главный исполнительный директор ООО «Астелит» Александр Баринов.

По его словам, «Астелит» планирует показать двузначную цифру роста доходов, а также прогнозирует дальнейший рост показателя EBITDA.

А.Баринов отметил, что особое внимание будет уделяться развитию коммуникационной платформы компании, а также модернизации сетей.

«Мы будем продолжать модернизацию сетей, исходя из роста абонентской базы»,- сказал А.Баринов.

Справка УНИАН. Акционерами компании «Астелит» являются Turkcell (Турция) – 55% и СКМ – 45%. Выйдя в 2005 году на украинский рынок, оператор создал сеть, которая сейчас охватывает территорию, где проживает свыше 98% населения Украины.