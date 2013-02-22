МАУ увеличивает частоту рейсов Киев - Москва до семи в день

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 22 февраля 2013 года увеличивает частоту рейсов на маршруте Киев - Москва - Киев до 5, а, начиная с 31 марта, – до 7 рейсов в день.

Как говорится в сообщении компании, полеты по маршруту Киев («Борисполь») - Москва («Шереметьево») - Киев («Борисполь») будут выполняться 3 раза в день по 30 марта, а, начиная с 31 марта, – 4 раза в день.

Рейсы в Москву будут выполняться на самолетах «Боинг -737».

Как сообщал УНИАН, МАУ начала выполнять рейсы в Москву с июля 2011 года.

Также рейсы из Киева в Москву из международного аэропорта «Киев» (Жуляны) выполняют авиакомпании «Трансаэро», «Ютэйр-Украина»

Кроме того, с начала зимней навигации 2012-2013 года МАУ выполняла рейсы из Киева в Москву в рамках код-шерингового соглашения с авиакомпанией "АэроСвит», согласно которому "АэроСвит" открыл МАУ доступ к размещению кода на рейсы собственной сети в аэропорты "Шереметьево" и "Внуково" (Москва), в Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Астану, Афины, Ларнаку и Ивано-Франковск. Поскольку авиакомпания "АэроСвит" заявила о приостановке с 15 января 2013 г. выполнения рейсов по маршруту Киев-Москва-Киев по коммерческим причинам.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности.

Флот МАУ состоит из 21самолетов Boeing-737. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.