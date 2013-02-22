Польская PKP Intercity решила отказаться от двойных билетов на свои поезда

Варшава. Крупнейший в Польше перевозчик между крупнейшими городами компания PKP Intercity решила ввести продажу на всех категориях своих поездов одного билета вместо действующих на некоторых из них двух - за сам проезд и место для сидения.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании, отметив, что один билет будет продаваться на все ее поезда, начиная с 19 марта 2013 года.

Принадлежащая польскому государству PKP Intercity отметила, что новая система продажи билетов позволит повысить комфорт поездок и получить полные данные о том, сколько людей пользуется определенными маршрутами.

"Изменение не будет связано с повышением цен на билеты. В случае поездов Express InterCity, Express и I класса Twoich Linii Kolejowych (TLK), где каждый был обязан выкупить себе место для сидения, цена билета будет равняться стоимости проезда плюс за само место, а во втором классе TLK пассажиру не придется доплачивать около 1 долл. за место", - отметила пресс-служба.

Польская Gazeta Wyborcza написала, что сейчас на более 60% из 355 поездов PKP Intercity нет необходимости покупать вместе с билетом место для сидения, из-за чего компания никогда не знает, сколько реально людей ездит этими поездами.

Кроме того, на некоторых направлениях бывают случаи, когда поезда переполнены из-за большого количества проданных билетов.

Издание заметило, что новая система внедряется в рамках плана перевозчика повысить качество услуг и добиться роста перевозок, напомнив, что это только одна из многих предпринимаемых компанией мер.

GW напомнила, что в прошлом году PKP Intercity ввела продажу всех билетов с 10% скидкой в случае их покупок за 7 дней до поездки.

По ее данным, в январе компания продала около 100 тыс. таких билетов или 6% всех проданных в прошлом месяце.

Газета написала также, что PKP IC планирует в этом году усовершенствовать эту модель продажи, а также внедрить программы лояльности для пассажиров, которые действуют в других странах Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году PKP Intercity перевезла около 35 млн пассажиров, что на 3,5% меньше, чем годом ранее в то время, как во всей стране пассажирские железнодорожные перевозки увеличились на 3,6% - до почти 274 млн человек.

Справка УНИАН. PKP Intercity входит в государственный холдинг РКР, которые польские власти создали в 2001 году для реструктуризации и подготовке к приватизации входящих в него железнодорожных компаний.

Компания с учетом протяженности трасс остается крупнейшим перевозчиком в 38-ми миллионной Польше, но ее доля в прошлом году сократилась до 44% с 45,5% в предыдущем году.