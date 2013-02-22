Работа по созданию Центров админуслуг и введению электронной отчетности продолжится

Работа по созданию центров административных услуг и введению единых стандартов электронной отчетности в Украине будет продолжена. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов.

«Эта работа будет продолжаться и дальше для того, чтобы мы значительно улучшили предоставление услуг государственными организациями гражданам и бизнесу. Но проблема гармонизации отчетности была упущена. Давно уже этот вопрос стоял, но его подняли только сейчас, когда собрали все организации в одно место – в одном здании – и увидели, что в этом здании нет единой программы. Вопрос возник сам собой. Гармонизация этих программ – вопрос ближайшего времени. Мы в обязательном порядке это решим», - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, в середине января Президент Украины призвал ускорить работу по организации современных центров административных услуг. По его поручению в течение года в каждом населенном пункте должен появиться современный центр административных услуг, и в каждом из них должен предоставляться гарантированный перечень наиболее востребованных гражданами услуг, в том числе - услуги по оформлению земли, разрешительные документы на строительство, на регистрацию недвижимости, а также оформление документов, удостоверяющих личность.