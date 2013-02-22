«Укравтодор» отчитался Азарову о ликвидации 45% ямочности на основных дорогах

Работники «Укравтодора» с начала проведения работ, то есть с 12 февраля, ликвидировали 45% ямочности на основных дорогах страны.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом премьер-министру Украины Николаю Азарову доложило руководство Государственного агентства автомобильных дорог.

По данным «Укравтодора», на 2 тыс. 631 км основных дорог общего пользования государственного значения ямочность в результате зимних перепадов погоды образовалась на 178 тыс. 160 кв. м. Это вдвое больше, чем обычно после зимы.

По состоянию на 20 февраля восстановлено покрытие на 1 тыс. 812 километрах дорожного полотна. Дорожники уже устранили ямочность на 80 тыс. 323 кв. м.

Наиболее поврежденными были дороги Житомир - Черновцы, Ульяновка - Николаев, Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, Киев - Одесса, Стрый - Тернополь - Кировоград - Знаменка, Днепропетровск - Николаев.

На сегодняшний день еще необходимо провести ремонт на площади 97 тыс. 837 кв. м (55%) дорог.

На некоторых автодорогах еще осталось отремонтировать значительные площади, в частности, на дороге Киев – Сумы – Юнаковка - 84% ям, Житомир - Черновцы – 81%, Одесса - Рени – 80%.

Премьер-министр Украины поручил ускорить темпы дорожных работ, максимально использовать периоды благоприятной погоды.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины в период с начала 2013 года до 19 февраля отремонтировало свыше 160 тыс. кв. м дорожного покрытия на 4,7 тыс. км дорог.

18 февраля министр инфраструктуры Владимир Козак сообщил, что общая площадь ям на автомобильных дорогах по всей Украине достигла 1,4 млн. кв. м.

19 февраля первый заместитель руководителя «Укравтодора» Николай Мездрин заявил, что специалисты начнут плановый ямочный ремонт на всей сети дорог при благоприятных погодных условиях – когда температура воздуха поднимется выше +5 и покрытие дорог будет сухим.

В Украине на реконструкцию и строительство дорог к Евро-2012 было израсходовано около 2 млрд дол.

«Укравтодор» по итогам 2012 года открыл движение на 1601 км отремонтированных и построенных дорог.