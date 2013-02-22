Франция запускает дешевые скоростные поезда: от 10 евро за билет

Варшава. Принадлежащая правительству Франции железнодорожная компания SNCF с 2 апреля текущего года запускает новый бренд своих скоростных поездов TGV Ouigo, билеты на которые будут стоить от 10 евро.

Об этом сообщает польская редакция Forbes.

"В продажу ежегодно будет включено миллион билетов по 25 евро и 400 тыс. по 10 евро. Специальный тариф в 5 евро установлен для детей до 12 лет, которые едут вместе с взрослыми", - отмечает издание.

По его данным, компания также предложит специальные тарифы для групп из четырех и восьми человек, каждый из которых заплатит за проезд 20 евро.

Поезда будут курсировать с окрестностей Парижа и Лазурного берега, а билеты будут продаваться по принципу "дешевых авиалиний": кто быстрее покупает, тот имеет больше шансов купить самый дешевый билет.

"В быстрых дешевых поездах не будет вагона-бара, а пассажиры смогут взять с собой с одним билетом только 1 багаж и одну меньшую сумку. За дополнительную придется доплатить 5 евро, а за доступ к электросети нужно будет заплатить 2 евро", - пишет Forbes.

Издание отмечает, что каждый из поездов TGV Ouigo смогут перевезти около 1,2 тыс. человек, что на пятую часть меньше, чем стандартные TVG.

"Дешевые скоростные поезда" также будут останавливаться не на центральных железнодорожных вокзалах, а на региональных - по такому же принципу, как "дешевые авиалинии".

Справка УНИАН. Сеть скоростного железнодорожного сообщения TGV создана в начале 1980 годов во Франции компаниями SNCF и GEC-Alsthom (ныне Аlstom). Аналогичные сети, по которым поезда ездят со скоростью около 300 км в час, с этого времени построены в других странах Европы, Америки и Азии.

Билеты на TGV традиционно стоят значительно дороже, чем на обычные поезда.