В 2013 году ПЖД планирует повысить квалификацию 6,5 тыс. работников

В 2013 году Приднепровская железная дорога планирует повысить квалификацию и провести переподготовку по новым профессиям 6,5 тыс. работников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

По информации пресс-центра, в 2012 году подготовку и переподготовку по новым и смежным профессиям прошли более 2,1 тыс. железнодорожников, из них 996 человек - в Днепропетровском и Марганецком центрах профессионального развития персонала ПЖД, 965 работников освоили новые профессии непосредственно на производстве, остальные - в Золотоношской технической школе Укрзализныци и других профильных учебных заведениях.

Также в прошлом году свою квалификацию повысили 7,8 тыс. железнодорожников, в том числе более 1,9 тыс. работников получили более высокий разряд.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.