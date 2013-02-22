Янукович о дорогах: нужно менять технологии строительства и ремонта

Президент Украины Виктор Янукович считает, что эта зима показала, что Украина должна изменять технологии при строительстве и ремонте дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслировался в прямом эфире семи общенациональных телеканалов.

«Эта зима была особенной с точки зрения погодных условий, и последствия этой зимы должны быть учтены в дальнейшей государственной политике строительства и ремонта дорог», - отметил он.

В.Янукович считает, что должен быть совсем другой подход, и другое финансирование, нежели то, что сегодня есть.

«В ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен, будет предложена система подхода к решению этих проблем, и этот вопрос не может решать ни одна мэрия, ни одна местная администрация, это вопрос - общегосударственный и общенациональный», - отметил В.Янукович.

В то же время он фактически не ответил на вопрос относительно привлечения к ответственности виновных в ужасном состоянии дорог в Киеве после текущей зимы.

Как сообщал УНИАН, 18 и 20 февраля в Киеве автомобилисты проводили акции против плохого состояния дорог в столице.

Министр инфраструктуры Владимир Козак 18 февраля на брифинге сообщил, что общая площадь ям на автомобильных дорогах по всей Украине на сегодня достигла 1,4 млн кв. м.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» в 2012 году отремонтировала 124,7 тыс. кв. м дорожного покрытия, что составляет 8,9% необходимого объема ремонтных работ.

При этом капитальный ремонт дорог в 2012 году был выполнен на 2,3% необходимого объема (35,1 тыс. кв. м), а текущий ремонт осуществлен на 6,6% (89,6 тыс. кв. м).

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