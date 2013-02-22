Авиакомпания МАУ начала летать в Санкт-Петербург

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» начала выполнение регулярных рейсов между Киевом и Санкт-Петербургом, сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, новые прямые рейсы между Киевом и Санкт-Петербургом станут ежедневными и будут выполняться на современных самолетах «Боинг-737» с двумя классами обслуживания – бизнес и эконом.

«Связывая прямым воздушным сообщением Киев и Санкт-Петербург, мы продолжаем развивать свою маршрутную сеть, предоставляя нашим пассажирам больше возможностей для путешествий не только между этими двумя городами, но и по всей маршрутной сети МАУ через Киев – в города Украины и Европы, а также в Тбилиси, Батуми, Сочи, Стамбул, Баку, Ереван, Бишкек, Тель-Авив, Дубаи и другие пункты восточного направления», – цитирует пресс-служба корпоративного пресс-секретаря МАУ Евгению Сацкую.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности. Флот МАУ состоит из 21 среднемагистрального самолета Boeing-737. Авиакомпания соединяет Украину с 40 столицами и ключевыми городами Европы, Азии и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).