Вилкул обязал местные власти упорядочить дороги до 1 мая

Перед региональной и местной властями Украины поставлена задача упорядочить междугородные и местные дороги до 1 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 22 февраля, заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул во время рабочей поездки в Сумскую область.

«Перед региональной и местной властями стоит серьезная задача - сразу после потепления взять под свой контроль ремонт дорог в городах и поселках. Мы ставим задачу упорядочить и междугородные, и местные дороги до 1 мая», - подчеркнул он.

А.Вилкул также заявил, что государство в полной мере обеспечило финансовыми ресурсами Государственное агентство автомобильных дорог Украины для восстановления автодорог.

«Нынешняя зима по воздействию температуры на дороги, в связи с ее постоянным переходом через «нуль», была эквивалентна пяти обычным зимам. И с учетом того, что с увеличением количества транспорта на автодорогах нагрузка на дорожное покрытие превышает в 1,5-10 раз расчетную, дороги претерпели разрушение. Для их восстановления государство обеспечило Укравтодор в полной мере необходимыми средствами, и его работа находится под жестким контролем власти», - сказал он.

По словам вице-премьер-министра, сейчас ежедневно на автодорогах страны работает более 300 дорожных бригад, а как потеплеет, их численность увеличится «по меньшей мере втрое».

Как сообщал УНИАН, 18 февраля министр инфраструктуры Владимир Козак сообщил, что общая площадь ям на автомобильных дорогах по всей Украине достигла 1,4 млн. кв. м.

По данным «Укравтодора», на 2 тыс. 631 км основных дорог общего пользования государственного значения ямочность в результате зимних перепадов погоды образовалась на 178 тыс. 160 кв. м, что вдвое больше, чем обычно после зимы.

22 февраля руководство Государственного агентства автомобильных дорог доложило премьер-министру Украины Николаю Азарову, что «Укравтодор» с начала проведения работ, то есть с 12 февраля, ликвидировал 45% ямочности на основных дорогах страны.

Президент Украины Виктор Янукович в ходе общения с гражданами в прямом эфире проекта «Диалог со страной» сказал, что эта зима показала, что Украина должна менять технологии при строительстве и ремонте дорог и должен быть совсем другой подход, и другое финансирование, чем то, что существует сегодня.

В то же время он фактически не ответил на вопрос относительно привлечения к ответственности виновных в ужасном состоянии дорог в Киеве после нынешней зимы.

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