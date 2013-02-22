Польша планирует в апреле подписать с «Богданом» контракт на поставку троллейбусов

Варшава. Городские власти польского города Люблин планируют подписать контракт на поставку 38 троллейбусов с украинской компанией "Богдан Моторс" и ее польским партнером Ursus SA, которые выиграли ранее объявленный тендер, в апреле 2013 года.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь коммунальной компании ZTM Lublin Юстина Гуждь.

Она высказала мнение, что проигравшая тендер компания Solaris Bus&Coach не имеет оснований для того, чтобы оспаривать его результаты, отметив, что даже если это случится, контракт с победителем будет подписан до мая.

"Если Solaris не подаст апелляции, то контракт будет подписан в начале апреля, если подаст, то тогда в конце месяца. В любом случае, это будет апрель", - сказала собеседник агентства.

Она сообщила, что польско-украинский консорциум предложил поставить городу троллейбусы за около 550 тыс. долл. каждый (с НДС), что незначительно ниже цены его главного конкурента и крупнейшего поставщика муниципального транспорта в Польше Solaris.

Собеседник агентства назвала среди факторов, которые выделила тендерная комиссия при выборе победителя, предложенную консорциумом возможность проезда троллейбуса на аккумуляторах 5 км в сравнении с 2,5 км, предложенными его конкурентом, а также большее количество более удобных мест для пассажиров.

"Речь идет о креслах, на которые не нужно высоко забираться, чтобы сесть. Ursus и "Богдан Моторс" предложили 7 таких кресел, а конкурент - 6", - объяснила пресс-секретарь.

Победитель тендера, согласно его условиям, должен поставить Люблину низкопольные троллейбусы длиной 12 метров, с кондиционером, мониторингом, автоматами для продажи билетов, электронным табло и системой голосового оповещения остановок.

Троллейбусы должны быть также оборудованы специальными аккумуляторами, которые позволят им ездить, в частности, через центр города, где нету доступа к троллейбусным электросетям.

Победитель должен поставить первые пять троллейбусов до октября 2013 года, следующие 12 штук - до середины июня следующего года и последние 21 троллейбус - до апреля 2015 года.

Согласно условиям тендера, проигравшая компания может оспорить его результаты в течение десяти дней от объявления результатов, то есть до 2 марта.

Пресс-секретарь Solaris Матеуш Фигашевский сообщил УНИАН, что компания на сегодняшний день не приняла решения о том, будет ли она оспаривать результаты тендера.

"Мы анализируем тендерную документацию, и примем решение до установленного строка", - сказал он.

Представитель компании Ursus Мариуш Левандовский сообщил УНИАН, что компания ранее не производила троллейбусов, отметив, что также впервые подала заявку на тендер вместе с украинской "Богдан Моторс".

Он сказал, что более подробную информацию об условиях сотрудничества партнеров сможет обнародовать после подписания контракта.

По данным Solaris, в Польше в прошлом году продано около 560 новых автобусов и троллейбусов, почти 47% из которых продала сама компания Solaris.

Доля других входящих в пятерку крупнейших поставщиков - Mercedes, Solbus, Autosan, MAN - составляла от около 9 до 15%.

Как сообщал УНИАН, украинская автомобильная корпорация «Богдан» вместе с партнером - польской компанией Ursus S.A. победили в тендере на поставку 38 троллейбусов на ориентировочную сумму 16 млн долл. (52,8 млн злотых) в город Люблин (Польша).

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. В настоящее время корпорация «Богдан» имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по производству автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук. До кризиса, разразившегося в конце 2008 года, «Богдан» инвестировал в модернизацию производства более 400 млн долл.

Компания Ursus SA является одной из крупнейших в Польше производителей сельскохозяйственной техники.

Согласно последнему обнародованному отчету, за первые три квартала 2012 года Ursus увеличил чистую прибыль почти в 70 раз - до 2,2 млн долл. при росте доходов на 50% - до 58 млн долл.

Капитализация компании, оценивающей свои активы на конец сентября прошлого года в более 60 млн долл., в ходе сегодняшних торгов на Варшавской биржи составляла почти 30 млн долл.