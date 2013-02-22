Азаров: желающих строить платные дороги и Киевскую окружную пока нет

Инвесторов, которые бы изъявили желание вкладывать средства в строительство платных дорог в Украине и столичной окружной дороги, пока нет.

Об этом премьер-министр Николай Азаров сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Это очень хорошая система, однако желающих строить такие платные автобаны в Украине пока нет», - сообщил Н.Азаров.

Он также отметил, что правительство не может найти инвестора по строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева.

«Мы хотим реализовать идею строительства окружной вокруг Киева за счет инвесторов, и сейчас уже год ищем соответствующего инвестора. Наверное, в будущем, когда экономика серьезно поднимется, доходы людей вырастут, то платные автобаны станут быстро окупаемыми. Сейчас же медленная окупаемость этих проектов в условиях мирового финансового кризиса не дает возможности привлечения ресурсов к этому очень важному направлению развития дорожного хозяйства», - написал Н.Азаров.

По его словам, согласно законодательству, чтоб построить платную дорогу, рядом в том же направлении должна проходить хорошая бесплатная дорога.

«То есть, у участника дорожного движения должен быть выбор: либо ехать по платной дороге, либо он имеет возможность воспользоваться бесплатной», - отметил премьер.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины распоряжением (№ 326-р от 22 февраля 2008 г.) утвердил Генеральное направление прохождения Большой кольцевой дороги вокруг Киева. Протяженность дороги – 213 км, из которых будет реконструировано 65 км существующей трассы (шириной от 4 до 6 полос движения) и построено 168 км новой автотрассы. Дорога протянется на расстоянии 27-41 км от центра Киева. Трасса будет проходить по территории восьми районов Киевской области.

Строительство дороги планируется осуществить в три этапа. Начало строительства было запланировано на 2008 год, окончание – на 2015 год. Ориентировочная стоимость строительства – 25,3 млрд грн.