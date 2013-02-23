В Донецкой области перевернулись три железнодорожных цистерны с горючим

Сегодня, в 2:30 ночи, в г. Ясиноватая Донецкой области на железнодорожной сортировочной станции во время формирования состава сошли с рельс три железнодорожных цистерны с горючим, которые перевернулись набок.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, общий вес горючего - 60 тонн. Угрозы попадания горючего в почву нет. Движение других поездов в данном направлении не нарушено.

Бригадой железнодорожников в составе 20 человек на восстановительном поезде проводятся работы по поднятию перевернувшихся цистерн.

Работы запланировано закончить до 12:00 23 февраля.