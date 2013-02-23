В Словакии сильнейший снегопад парализовал движение автотранспорта

Сильнейший снегопад, прошедший сегодня ночью над Словакией, во многих местах парализовал автомобильное и железнодорожное движение.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, напряженная ситуация сложилась в словацкой столице, где выпало 25 см снега. На большинстве автотрасс приостановлено движение большегрузных автомобилей.

В столице власти выводят на улицы для расчистки заносов тяжелую технику. Проблемы с движением на дорогах зафиксированы также в городах Нитра и Попрад. Из регионов поступают сообщения о поваленных снегом деревьях и обрывах линий электропередачи.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится сегодня весь день. При этом снежные массы накроют и соседнюю Чехию, где за два дня может выпасть до 30 см снега.