В Крыму второй раз за сутки вынужденно садится самолет

Самолет, на котором среди других пассажиров летел в Россию из Израиля больной раком мужчина, совершил вынужденную посадку в симферопольском аэропорту из-за внутреннего кровотечения россиянина.

Как сообщила пресс-служба крымского управления ГосЧС, самолет, направлявшийся в Москву из Тель-Авива, сел в субботу ночью, без четверти три.

Резко ухудшилось самочувствие у 32-летнего жителя Удмуртии. "Гражданин России возвращался домой после лечения онкологического заболевания в Израиле. С диагнозом "рак четвертой степени, желудочно-кишечное кровотечение" мужчина направлен в реанимационное отделение 6-й горбольницы", - говорится в пресс-релизе.

Это уже вторая вынужденная посадка самолета в аэропорту Симферополя за сутки. Так, в ночь на пятницу там вскоре после взлета из-за отказа левого двигателя сел Airbus A320 с 28 пассажирами. Он летел из Симферополя в Москву. Милиция проводит расследование, открыто уголовное производство по ч.1 ст. 276 УК (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта). Утром пассажиры вылетели в Россию другим рейсом.