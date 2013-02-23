Столичная ГАИ призывает водителей быть внимательными на дорогах из-за непогоды

По прогнозу Гидрометеоцентра в столице сохранится низкая температура воздуха, поэтому, во избежание риска попасть в ДТП, столичная Госавтоинспекция советует водителям во время движения быть максимально внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования, а в условиях недостаточной видимости двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ Киева, участники дорожного движения могут предоставлять информацию по телефону дежурной части УГАИ 483-70-64 (многоканальный, работает круглосуточно) в случаях возникновения конфликтных ситуаций на дороге, а также во всех случаях, когда ГАИ может оказать помощь.