Корпорация Microsoft стала новой жертвой хакеров

Корпорация Microsoft пополнила собой список крупных американских IT-компаний, которые в феврале подверглись хакерской атаке, сообщает русская служба Би-би-си.

Microsoft объявила в корпоративном блоге, что "небольшое число" компьютеров компании недавно было целенаправленно заражено вредоносным кодом. Судя по всему, данные о клиентах компании не были взломаны, но расследование продолжается.

В минувший вторник компания Apple объявила о том, что ее компьютеры были атакованы теми же хакерами, которые за неделю до этого совершили кибератаку на социальную сеть Facebook.

В свою очередь, Facebook заявила, что ей удалось установить происхождение кибератаки, жертвой которой она стала. Согласно данным компании, хакеры, которые смогли получить доступ к ноутбукам сотрудников Facebook, действовали из Китая.

Хакерской атаке недавно подвергся и сервис микроблогов Twitter. В случае с Twitter были украдены 250 тысяч аккаунтов пользователей, в том числе пароли, электронные адреса и другие данные.

Как заявил представитель Microsoft Матт Томлинсон, "кибератаки такого рода не являются сюрпризом для нас и других компаний, постоянно имеющих дело с упорным и изощренным противником".